شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تشكيل الأهلي أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي. خط الهجوم: وليد أزارو. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن وحسام عاشور ورامي ربيعة وجونيور أجايي وجيرالدو.

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