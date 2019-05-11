شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادي الأهلي يقرر وضع خطة شاملة لتطوير فرق النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا مطولًا، عصر اليوم، السبت، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، فيما تعتبر الجلسة ممتدة لمتابعة آخر المستجدات.

وقرر المجلس تكليف مجلس أمناء قناة النادي بتطوير الرؤية الإعلامية المناسبة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع والتنسيق مع المنظومة الإعلامية التي تضم إدارة الإعلام بالنادي، ومجلة الأهلي، وقناة الأهلي.

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كما قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة، والذي يترأسه الكابتن محمود الخطيب.

واستمع المجلس إلى تقرير من رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، عن الموسم الجاري، وأوضاع الفرق الرياضية، في ضوء التقرير الذي قدمه حول نتائج فرق النادي بالمنافسات المختلفة في كل الألعاب.

وقرر مجلس الإدارة وضع خطة شاملة لتطوير فرق النشاط الرياضي، خصوصًا اللعبات الجماعية، بما يليق بمكانة النادي ويلبي طموحات جماهيره والمنافسة على كل البطولات.

وتقرر أن يكون المجلس في حالة انعقاد مستمر من أجل متابعة خطة تطوير النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على كل المستويات.