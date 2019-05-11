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باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه بهدفين لهدف في الدوري الفرنسي

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه «أنجيه» بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب ريموند كوبا في إطار منافسات الأسبوع الـ 36 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

أحرز هدفي باريس سان جيرمان: دا سيلفا في الدقيقة 20، أنخيل دي ماريا «في الدقيقة 58»، بينما أحرز هدف «أنجيه» فلافيان تايت «في الدقيقة 88».

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وفى الدقيقة 85، تم طرد لاعب الضيوف ماركوس كوريا ليكمل باريس سان جيرمان الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 88 نقطة محتفظًا بصدارة الدوري، فيما استمر أنجيه في المركز الـ12 برصيد 45 نقطة.

وكان باريس سان جيرمان حسم تتويجه بالمسابقة للمرة الثامنة في تاريخه يوم 21 إبريل الماضي، عقب التعادل السلبى لفريق ليل «الوصيف» أمام تولوز.

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