شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الاتحاد بعد الخسارة أمام إنبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أصيبت جماهير الاتحاد السكندرى بصدمة عنيفة بعد خسارة فريقها بملعب المكس أمام إنبى بهدف مقابل لا شىء، ولم يشفع لفريقها صعوده إلى الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر لكرة القدم على حساب الإسماعيلى منذ عدة أيام بعد غياب دام 14 عاما كاملة، ولولا تألق حارس الاتحاد الهانى سليمان لا سيما فى الشوط الأول من المباراة لخرج الفريق مهزوما بعدد وافر من الأهداف. وطالبت جماهير الاتحاد المهندس محمد مصيلحى، رئيس النادى، بضرورة التحرك سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخلى عن سياسة العناد التى لن تفيد والإسراع بتعيين مدير فنى جديد لإنقاذ النادى من الهبوط لا سيما أنه يتبقى مباراتان للاتحاد فى ظل وجود فترة توقف طويلة وهى فرصة للمدير الفنى الجديد لتصحيح كل الأخطاء قبل فوات الأوان. ويخوض الاتحاد السكندرى مباراته القادمة أمام طلائع الجيش بالقاهرة الثلاثاء 21 مايو فى الأسبوع 33 للدورى قبل أن يختتم لقاءاته هذا الموسم بلقاء سموحة بالاسكندرية. على الجانب المقابل بدأ مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى طرق أبواب ناديى الزمالك وبيراميدز للاحتفاظ بالثنائى رزاق سيسيه وأحمد توفيق فى الموسم الجديد سواء بالشراء أو الاستمرار بالإعارة وذلك عقب نجاحهما فى إثبات وجودهم مع الفريق فى وقت يتحفظ فيه الجهاز الفنى على بعض أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق فى الموسم المقبل بنية التسويق وعدم الرحيل المجانى.

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