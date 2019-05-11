شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس شراء «بونجاح» فى صفقة تبادلية مع «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس النادى الأهلى الدخول فى صفقة تبادلية مع السد القطرى، بمقتضاها يضم المارد الأحمر المهاجم الجزائرى بغداد بونجاح نظير انتقال وليد أزارو للسد القطرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك بعدما رحب بونجاح بالانضمام للنادى الأهلى، كما عرض اللاعب التنازل عن جزء من القيمة المالية التى يتقاضاها فى الدورى القطرى نظير إتمام التعاقد مع الأهلى.

وتسعى لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى لضم مهاجم متميز بناء على طلب مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، كما دخل النادى فى مفاوضات مع التوجولى لابا كودجا مهاجم نهضة بركان المغربى، الذى ظهر بمستوى متميز قاد به فريقه للتأهل إلى نهائى بطولة الكونفيدرالية، وذلك تحسباً لتعثر المفاوضات مع بغداد بونجاح. فيما قطع أحمد حمودى، لاعب الفريق، شوطاً كبيراً فى مفاوضاته مع مسؤولى نادى سموحة، بعدما طلب النادى السكندرى الحصول على خدمات اللاعب فى الانتقالات الصيفية، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق، ووافق اللاعب ولكنه اشترط موافقة النادى الأهلى، وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى يرحب برحيل حمودى إلى سموحة من أجل الحصول على فرصة المشاركة، يُذكر أن اللاعب بدأ مشواره الكروى عبر صفوف نادى سموحة قبل أن يحترف فى بازل السويسرى، ومنه إلى الزمالك ثم الأهلى.

من جهة أخرى، حصل الجهاز الفنى على تقرير طبى من البروفيسور الألمانى فايلر الذى أجرى جراحة غضروف الركبة لكريم نيدفيد لاعب الفريق، كما أشرف على برنامج تأهيل سعد سمير مدافع الفريق فى ألمانيا، حيث يعانى اللاعب من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى. وشهد التقرير شرحاً تفصيلياً لحالة الثنائى فى الوقت الحالى والخطوات العلاجية والتأهيلية التى قطعاها فى ألمانيا خلال فترة تواجدهما سويا هناك قبل عودتهما مؤخرًا بجانب التطرق إلى الفترة الحالية بعد عودة الثنائى إلى القاهرة وبدء تنفيذ برنامجهما العلاجى والتأهيلى داخل النادى على هامش مران الفريق. فيما وضع أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية، برنامجاً خاصاً لتجهيز اللاعبين لاستكمال مشوار مسابقة الدورى، خاصة أن الفريق أمامه مواجهات حاسمة فى رحلة الحفاظ على اللقب.