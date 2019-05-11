شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية أمام الداخلية الباحث عن الهروب من شبح الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استمرارًا لسعيه نحو الصدارة والمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، يحل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ضيفا ثقيلا على الداخلية، وذلك فى المباراة المقررة بينهما فى العاشرة مساء اليوم الاحد على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدورى العام. يدخل الزمالك اللقاء، بحثا عن استمرار الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى، حيث يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، فيما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة، وهو ما يجعله مهددا بالهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، ما سيجعل المباراة صعبة للغاية من الطرفين.

وقبل المباراة وفى جلسات تحفيزية، تعاهد اللاعبون على الفوز، ومواصلة الزحف نحو قمة الدورى العام، فيما يعود حمدى النقاز للمشاركة فى المباراة بعد انتهاء إيقافه الذى تسبب فى غيابه عن مباراة وادى دجلة، وتمثل عودة حمدى النقاز زيادة القوة الضاربة للفريق.

كما قرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى كرسيتان جروس، الدفع بالمدافع الثانى بدلا من محمود علاء الذى تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة وادى دجلة، إلى جوار محمد عبد السلام لغياب محمود حمدى الونش للإصابة. فيما اقترب محمد إبراهيم من الظهور فى التشكيلة الأساسية للفريق، على حساب يوسف أوباما، من أجل منح الأخير فرصة التقاط الأنفاس، قبل مواجهة نهضة البركان المغربى.