شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتى» يحفز «أزارو».. والغزال يقترب من العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع وليد أزارو، مهاجم الفريق، من أجل التحدث معه فى كيفية إنهاء أزمة الفرص الضائعة التى يعانى منها المهاجم المغربى بشكل واضح.

وطالب «لاسارتى» مهاجمه المغربى بضرورة التركيز أمام مرمى المنافسين حتى يستفيد من الفرص التى تُتاح له، خاصة أن زملاءه يصنعون له فرصًا جيدة، لكن غياب التركيز يحُول دون تسجيل أهداف من هذه الفرص، كما حرص المدير الفنى على الاطمئنان على آخر تطورات برنامج تأهيل عمرو جمال، مهاجم الفريق، الذى يعانى الإصابة فى العضلة الأمامية.

وحرص «لاسارتى» على الاطلاع على سير البرنامج التأهيلى للاعب، بعد أن قطع «عمرو» خطوات كبيرة فى طريق العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للتدريبات. ويؤدى «عمرو» تدريبات تأهيلية فى الجيم يوميًا، بجانب تدريبات الجرى حول الملعب، وذلك لتجهيزه للمرحلة القادمة.