شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض التفريط فى باسم على نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فكرة رحيل باسم على عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك بضرورة الإبقاء على اللاعب فى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، وعدم التخلى عنه لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه. وتلقى «باسم» عروضًا من عدة أندية للتعاقد معه فى الموسم المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع الأهلى بصفة أساسية منذ قدومه إلى القلعة الحمراء. ويعانى «باسم» من سوء حظ فى المشاركة مع الأهلى لوجود أحمد فتحى ومحمد هانى أو للإصابات الكثيرة التى تلازمه فى مشواره الكروى.

وأكد «لاسارتى» أن اللاعب يمتلك قدرات فنية وبدنية متميزة، وهو ما ظهر خلال المباريات التى شارك فيها بشكل أساسى، مشيرًا إلى أنه لولا الإصابات التى يتعرض لها بشكل مستمر، وكان اللاعب قد تلقى العديد من العروض فى الفترة الماضية، وعلى رأسها إنبى والاتحاد السكندرى وسموحة والمصرى.