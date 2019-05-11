شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهدد باستبعاد «شيلونجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، باستبعاد الناميبى «شيلونجو» من المباريات المقبلة بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب فى تذبذب نتائج الفريق خلال المباريات السابقة. ويُنتظر أن يجتمع صبرى المنياوى، مدير الكرة بالدراويش، مع اللاعب لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تراجع أدائه، خصوصًا أنه حصل على جميع مستحقاته المتأخرة، ولم يقصر مجلس الإدارة معه نهائيًا. وأبدى «جابر» غضبه من المستوى السيئ الذى ظهر به المهاجم الناميبى فى مباراتى الاتحاد السكندرى فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر وأمام الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز. وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى يسعى لتجهيز مهاجم صاعد بدلًا من «شيلونجو» فى حالة استمرار تراجع مستواه فى المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، تتجه النية داخل الجهاز الفنى، بقيادة «جابر»، إلى الاعتماد على عدد من الصاعدين خلال المباريات المتبقية فى الموسم الجارى، خصوصًا بعدما تعادل الدراويش سلبيًا، أمس الأول، مع الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما على ملعب كلية الشرطة بالعباسية فى الجولة الـ32 فى الدورى الممتاز. وقام «جابر» بتصعيد 6 لاعبين من فرق الشباب للتدريبات مع الفريق الأول فى المرحلة المقبلة تمهيدًا للاعتماد عليهم، وهم: محمود صلاح وإبراهيم حسن ومحمد أبوجودة وأحمد أيمن، الظهير الأيمن، وخالد مرسى، رأس الحربة. من جانبه، اعترف «المنياوى» بعدم رضاه عن أداء اللاعبين خلال مواجهة الإنتاج الحربى، لافتًا إلى أن الفريق لا يزال يعانى فقدان الثقة الذى سيطر على أداء لاعبيه خلال المباريات السابقة نتيجة تذبذب النتائج فى الفترة الماضية. وقال «المنياوى»: «الفريق يحتاج فترة كبيرة حتى يستعيد عافيته مرة أخرى، ولاسيما أن هناك عددًا من اللاعبين لم يظهروا بمستوى متميز، وأثر تراجع أدائهم على نتائج الفريق خلال الموسم». يأتى هذا، فى الوقت الذى يستعيد فيه فريق الدراويش لاعبه باهر المحمدى، الظهير الأيمن، بعد اكتمال شفائه من إصابة التهابات عضلات البطن التى تعرض لها ومنعته من المشاركة فى المباراة السابقة.