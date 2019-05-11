شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدرس ضم 5 لاعبين الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مجلس إدارة المصرى جلسة مع المدير الفنى للفريق إيهاب جلال عقب لقاء حرس الحدود الذى انتهى بخسارة الفريق بهدف مقابل لا شىء أحرزه مصطفى جمال من ضربة جزاء فى الدقيقة 62 من المباراة لبحث أسباب الخسارة وكيفية تلافيها خلال المواجهات المقبلة لاسيما أن مجلس الإدارة عازم على التواجد بالمربع الذهبى والاستمرار فى المشاركة بالبطولات الإفريقية.

من جانبه، طالب إيهاب جلال بتدعيم الفريق بـ5 لاعبين من أندية الدورى الممتاز، وأوضح أن طموحاته الموسم المقبل تتمثل فى المنافسة على لقبى الدورى وكأس مصر، مؤكدا أن اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق هم فقط الذين يمتلكون روح البطولة.

فى شأن مختلف، أكد سيف داوود، مدرب الفريق، أن الخسارة الأخيرة أمام الحرس غير مستحقة على الإطلاق، وأن فريقه كان الأفضل وأضاع العديد من الفرص المحققة ولكن سوء الحظ لازم اللاعبين على مدار شوطى المباراة. وأضاف مدرب المصرى أن هدف حرس الحدود جاء من ضربة جزاء مشكوك فى صحتها، مضيفا أن الفريق العسكرى لم يصل إلى مرمى أحمد مسعود سوى بهجمتين فقط. أوضح سيف داوود أن المصرى يمتلك قوام فريق مكون من 25 لاعبا، وحاولنا أن ندفع بلاعبين لم يشاركوا من قبل من أجل إراحة بعض اللاعبين لتجنب الإصابة نتيجة الإرهاق. وقال: «رغم الخسارة مازلنا فى المركز الرابع وسنقاتل خلال المباراتين القادمتين أمام الإنتاج الحربى والداخلية من أجل الحفاظ على التواجد داخل المربع الذهبى»، مؤكداً ثقة الجهاز الفنى فى اللاعبين لتحقيق هدفنا هذا الموسم والعودة للمشاركة بالبطولات الإفريقية. على صعيد آخر، أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصرى، أن ناديه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يخطرهم من خلاله بعدم اختصاصه بالفصل فى شكواه المقدمة إلى «فيفا» بخصوص العودة للعب بملعبه.