شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوليمبى» يطير إلى أوزبكستان 6 يونيو المقبل لخوض وديتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى، 6 يونيو المقبل، موعدا لسفر بعثة الفريق إلى أوزبكستان، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب الأوزبكى يومى 9 و11 يونيو المقبلين، ضمن الأجندة الدولية للفيفا فى شهر يونيو المقبل. وأكد غريب أنه ينتظر قرار لجنة المسابقات بشأن تحديد موعد توقف مسابقة الدورى، استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية، حتى يستقر على موعد انطلاق معسكر الفريق استعدادا لوديتى أوزبكستان، وكافة التفاصيل الخاصة بالمعسكر، إلى جانب إرسال الجانب الأوزبكى تذاكر السفر الخاصة بالمنتخب المصرى. ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقى غريب قد استقر على انطلاق معسكر الفريق يوم 3 يونيو المقبل استعدادًا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة. من جانبه أكد شوقى غريب أنه يسعى خلال الفترة المقبلة، لإعداد برنامج قوى للاعبين، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والفنية والتدريب على الجانب الخططى قبل بدء المنافسات الرسمية.وقال: المنتخب الأوليمبى يضم حاليا أفضل جيل فى الكرة المصرية، وقادر على التأهل للأوليمبياد المقبلة، والوصول إلى أدوارها النهائية. فى سياق آخر، كشف غريب عن موقفه من ضم محمد صلاح، لاعب المنتخب الأول ونادى ليفربول، لصفوف المنتخب حال تأهل الفراعنة إلى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث يحق لكل منتخب الاستعانة بثلاثة لاعبين كبار خلال فترة البطولة. وقال المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى: «محمد صلاح، أصبح رمزا للكرة المصرية فى أوروبا وشرف وفخر لنا جميعًا».