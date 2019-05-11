شكرا لقرائتكم عادل كريم ينضم إلى مجلس أمناء قناة النادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إعادة تشكيل مجلس أمناء القناة ليضاف على تشكيله الحالى المكون من محمود الخطيب وحامد عز الدين ومحمد العدل وهشام جمال، دكتور عادل كريم. وكلف مجلس الأهلى مجلس الأمناء بالإشراف على جميع عناصر المنظومة الإعلامية فى النادي وليس قناة النادي فقط، ليصبح مسئولاً أيضاً عن مجلة النادي والمركز الإعلامي بالإضافة لعمله الإشرافي على قناة النادى.

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