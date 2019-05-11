شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل مباراة طلائع الجيش و بتروجيت فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقابل فريق طلائع الجيش نظيره بتروجيت فى اللقاء المقرر بينهما بعد قليل باستاد الجيش بالسويس فى الجولة الـ32 للدورى، وأعلن الجهازين الفنيين تشكيلة فريقهما . وجاء تشكيل بتروجيت كالتالى : حراسة المرمى : محمد بونجا الدفاع : احمد سالم صافى – أحمد عبد الرسول – حسام حسن – أحمد السبعاوى الوسط : زولا – أحمد العجوز – حميد ماو – محمود صلاح Advertisements الهجوم : احمد عفيفى – كريس جادى وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى : حراسة المرمى : محمد بسام الدفاع : بوشا – أحمد سامى – خالد سطوحى – عاصم صلاح الوسط : فرانك استيفن – محمد رزق – احمد سمير – إسلام سلامونتى الهجوم : على الزهدى – مصطفى محمد

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