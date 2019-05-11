شكرا لقرائتكم الأهلى يستحدث إدارة جديدة لتطوير القطاع الرياضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى إطار الهيكلة الإدارية التى تهدف إلى التطوير من القطاع الرياضى داخل النادى، قرر مجلس إدارة الأهلى استحداث إدارة جديدة، يكون من شأنها تولى ملف التعاقدات على مستوى جميع الألعاب، وذلك بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الذي أقيم اليوم السبت بمقر النادى بالجزيرة.

كما استقر مجلس إدارة النادى الأهلى على إعادة عادل كريم، المنسق الإعلامى السابق لقطاع كرة القدم لتولى إدارة اللجنة الإعلامية بالنادي.