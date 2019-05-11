شكرا لقرائتكم سمير كمونة يتولى إدارة المنيا فنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تولى سمير كمونة الإدارة الفنية لفريق المنيا، بعدما تعاقد معه مجلس إدارة النادى، وذلك للاستفادة من خبراته كمدير فنى لمساعدة الفريق على الصعود للدورى الممتاز. Advertisements ومن المقرر أن يعاون سمير كمونه كل من هيثم حسين كمدرب عام ومحمد رءوف كمدرب مساعد . كان فريق المنيا قد تعاقد مع أكثر من مدرب فى الموسم المنقضى بدأها بخالد القماش مدرب الإسماعيلى الأسبق قبل أن تسوء النتائج ويتم رحيل نجم الدراويش الأسبق ويتم الإستعانة بابن النادى ابراهيم صدقى .

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