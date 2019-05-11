شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يُفجر 3 مفاجآت بشأن صفقات الزمالك ونهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، 3 مفاجآت، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها يوم 19 من شهر مايو الجارى والتى ستقام فى المغرب، فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال رئيس الزمالك إنه يدرس رئاسة وفد الزمالك فى المغرب إذا لم يكن مرتبطا بجلسات فى البرلمان كما أوضح فى أولى مفاجآته إنه سيحضر مباراة العودة أمام الفريق المغربى التى ستقام فى برج العرب المقرر لها يوم 26 من الشهر ذاته رغم قراره إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

جاءت ثانى المفاجآت التى أوضحها رئيس الزمالك فى تصريحات إذاعية بالمغرب إنه يراقب أحد اللاعبين المغاربة لضمه إلى الزمالك فى الموسم الجديد وتساؤل مقدم البرنامج المغربى حول إذا كان لاعبا من نهضة بركان فى إشارة منه إلى التوجولي لابا كودجو نجم الفريق وأوضح رئيس القلعة البيضاء إنه لن يكشف هوية اللاعب.

أما ثالث المفاجآت هو قول رئيس الزمالك : "فوزي لقجع دا حبيبى"، فى إشارة منه إلى العلاقة الجيدة مع رئيس نهضة بركان ورئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم بعد مهاجمته خلال الساعات الماضية لفوزى لقجع على ضوء حدوث مضايقات لبعثة الصفاقسى التونسى خلال تواجدها بالمغرب لمواجهة نهضة بركان المغربى فى نصف النهائى ليوضح منصور إن توجيه رسائل تحذير جاء بسبب ما نشر على خلفية أحداث مباراة الصفاقسى ونهضة بركان.