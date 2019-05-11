رزق يتأهل لنهائى بطولة روسيا الدولية للملاكمة...

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جدة - عمرو شويل نجح الملاكم المصرى يسرى رزق لاعب المنتخب الوطنى فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة روسيا الدولية فى منافسات وزن +91 كجم بعد تخطى لاعب أوزبكستان بنتيجة 4 / 1 فى الدور نصف النهائى. Advertisements وكشف، محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة نجاح لاعب المنتخب يوسف كرار فى حصد الميدالية البرونزية لوزن 91 كجم بعد الخسارة أمام بطل روسيا. وتشارك مصر فى بطولة روسيا الدولية بـ 6 لاعبين هم عبد الرحمن علاء فى وزن 52 كجم وسيد العوضى فى وزن 69 كجم وأحمد حسام فى وزن 75 كجم وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم ويوسف كرار فى وزن 91 كجم ويسرى رزق فى وزن + 91 كجم.

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