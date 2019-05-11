شكرا لقرائتكم وليد أزارو يقود هجوم الاهلى أمام سموحة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القدم للأهلى نظيره سموحة فى المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم السبت علي ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز. وأعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه وجاء التشكيل كالتالي.. Advertisements

تشكيل الاهلى محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الأمام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو. ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن وحسام عاشور ورامي ربيعة وجونيور أجايي وجيرالدو.

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