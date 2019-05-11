نوفيل بخير بعد حادث قوي في رالي تشيلي

اسماء السيد - أكد فريق هيونداي أن سائقه البلجيكي تييري نوفيل متصدر ترتيب بطولة العالم للراليات، بخير بعد تعرضه السبت لحادث قوي في المرحلة الثامنة الخاصة في رالي تشيلي، سادس سباقات بطولة 2019.

وأفاد الفريق عبر حسابه على "تويتر"، أنه "بعد خضوعه لفحوص في المستشفى في كونسبسيون (وسط تشيلي)، نحن سعداء للتأكيد أن تييري لا يعاني من أي كسر أو جرح بعد انقلاب سيارته هذا الصباح".

وتعرض نوفيل ومساعده نيكولا غيلسول لحادث مروع في المرحلة الثامنة، عندما خرجت سيارتهما بشكل طفيف عن المسار، ما أدى الى احتكاك إطارها الخلفي بجسم صلب، تسبب بانقلابها واصطدامها بالأرض أكثر من مرة. وأدى الحادث الى انفصال الزجاج الأمامي عن هيكل السيارة، وأضرار كبيرة فيها لاسيما في مقدمتها.

ودفع الحادث المنظمين الى وقف المرحلة بشكل موقت تمهيدا لإجراء فحوص أولية للسائق ومساعده على المسار، قبل نقلهما الى المستشفى لإجراء فحوص إضافية بحسب ما تقتضي الإجراءات في حالات مماثلة.

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وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها تشيلي مرحلة من بطولة العالم للراليات. وأقر السائقون بأن المسار المتعرج الذي يتضمن منعطفات ضيقة ويمر وسط غابات كثيفة، يشكل تحديا كبيرا لهم.

وقال الإستوني أوت تاناك (تويوتا) متصدر الترتيب في رالي تشيلي بعد المرحلة التاسعة، إن "حادث تييري قد يحصل لأي منا في مكان كهذا".

ودخل نوفيل الرالي متصدرا الترتيب العام للبطولة برصيد 110 نقاط، بفارق 10 نقاط أمام سائق سيتروين الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم في المواسم الستة الأخيرة.