شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو والشحات يقودان هجوم الأهلى أمام سموحة والحاوي بديلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه الذي يواجه سموحة المقرر اقامتها فى العاشرة مساء اليوم السبت علي ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

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محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن وحسام عاشور ورامي ربيعة وجونيور أجايي وجيرالدو.