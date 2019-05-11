سمير كمونة مديرا فنيا للمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة المنيا مع سمير كمونة كمدير فنى للفريق فى الموسم المقبل للإستفادة من خبراته لقيادة عروس الصعيد للدورى الممتاز من جديد . ومن المقرر أن يعاون سمير كمونة كل من هيثم حسين كمدرب عام ومحمد رؤوف كمدرب مساعد . كان فريق المنيا قد تعاقد مع أكثر من مدرب فى الموسم المنقضى بدأها بخالد القماش مدرب الإسماعيلى الأسبق قبل أن تسوء النتائج ويتم رحيل نجم الدراويش الأسبق ويتم الإستعانة بابن النادى ابراهيم صدقى .

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