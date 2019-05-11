تعرف على تشكيل بتروجت وطلائع الجيش بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهازين الفنيين لبتروجت وطلائع الجيش تشكيلة فريقهما التى ستخوض اللقاء المقرر بينهما بعد قليل باستاد الجيش بالسويس فى الجولة الـ32 للدورى . وضمت تشكيلة بتروجت : حراسة المرمى : محمد بونجا الدفاع : احمد سالم صافى – أحمد عبد الرسول – حسام حسن – أحمد السبعاوى الوسط : زولا – أحمد العجوز – حميد ماو – محمود صلاح الهجوم : احمد عفيفى – كريس جادى Advertisements وضمت تشكيلة طلائع الجيش : حراسة المرمى : محمد بسام الدفاع : بوشا – أحمد سامى – خالد سطوحى – عاصم صلاح الوسط : فرانك استيفن – محمد رزق – احمد سمير – إسلام سلامونتى الهجوم : على الزهدى – مصطفى محمد

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