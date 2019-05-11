الأهلى يعيد تشكيل مجلس الأمناء ويكلفه بالإشراف على المنظومة الإعلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، اعادة تشكيل مجلس أمناء القناة ليضاف علي تشكيله الحالى المكون من محمود الخطيب وحامد عز الدين ومحمد العدل وهشام جمال ودكتور عادل كريم. وكلف مجلس الأهلى مجلس الأمناء بالإشراف على كافة عناصر المنظومة الإعلامية فى النادي وليس قناة النادي فقط، ليصبح مسئولاً أيضاً عن مجلة النادى والمركز الإعلامي بالإضافة لعمله الإشرافي على قناة النادى.

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