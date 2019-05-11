شكرا لقرائتكم خبر عن جلسه الأسبوع المقبل تحسم الجهاز المعاون لـ"سارى" فى دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة دمنهور، برئاسة إيهاب عبد الله، جلسة خاصة منتصف الأسبوع المقبل مع أحمد سارى المدير الفنى الجديد لدمنهور لبحث تشكيل الجهاز المعاون. وكان سارى طلب تعيين علاء المنى فى منصب المدرب العام على أن يتم اختيار باقى أفراد الجهاز المعاون من أبناء دمنهور ب، بالإضافة إلى استقرار مجلس إدارة دمنهور على الجهاز الإدارى فقط المكون من صابر النحراوى مدير لشئون اللاعبين ومحمد عبد الستار مديرإدارى. وفى السياق ذاته أفادت مصادر بأن هناك نية كبيرة من مجلس إدارة دمنهور لبيع المهاجم الغينى كارفالا هداف الفريق وهداف دورى القسم الثاني الموسم الماضي لأحد أندية الدوري الممتاز لحل الأزمة المالية التى تحيط أرجاء النادى والأستفادة من المقابل المادى وذلك من أجل توفير موارد مالية للصرف على الفريق بالموسم الكروى الجديد لمنافسات دورى القسم الثانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسه الأسبوع المقبل تحسم الجهاز المعاون لـ"سارى" فى دمنهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.