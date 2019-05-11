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الأهلى يستحدث لجنة تعاقدات للألعاب الأخرى وعادل كريم مسئولا عن اللجنة الإعلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى استحداث إدارة جديدة تتولى ملف التعاقدات على مستوى كل الألعاب بخلاف كرة القدم، وذلك بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الذى أقيم اليوم الثلاثاء بمقر النادى بالجزيرة.

 

كما استقر مجلس إدارة النادى الأهلى على إعادة عادل كريم المنسق الإعلامى السابق لقطاع كرة القدم لتولى إدارة اللجنة الإعلامية بالنادى.

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