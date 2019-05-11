شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائى المصرى يلتحقان بمعسكر الموهوبين الدولى للكانوى والكياك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر إلى المجر غدا الأحد الثنائى لاعب الباراكانوى أحمد نجيب ولاعب الكياك على حسن، وذلك من أجل الانتظام فى المعسكر التدريبى الدولى للموهوبين خلال الفترة من 13 إلى 29 مايو الحالى.

تأتى مشاركة الثنائى المصرى فى المعسكر من خلال منحة حصلا عليها من الاتحاد الدولى للكانوى والكياك، وذلك تقديرا لدور الاتحاد المصرى برئاسة محمد السكرى فى نشر وتنمية وتطوير اللعبة سريعا فى مصر.

وينتظم لاعب الباراكانوى فى معسكر الموهوبين التدريبى حتى يوم 18 مايو الحالى، ويتوجه من المجر بعدها مباشرة إلى بولندا للمشاركة فى بطولة كأس العالم بمرحلتها الأولى خلال المدة من 20 إلى 26 مايو الحالى، أما اللاعب على حسن فيستمر بالمعسكر حتى نهايته يوم 29 من الشهر الحالى، ويتوجه بعد ذلك من المجر إلى ألمانيا للمشاركة فى بطولة كأس العالم بمرحلتها الثانية خلال الفترة من 29 مايو الحالى حتى 3 يونيو المقبل.