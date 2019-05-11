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يسرى رزق يتأهل إلى نهائى بطولة روسيا للملاكمة ويوسف كرار يحصد البرونزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل يسرى رزق، لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة، إلى نهائى بطولة روسيا الدولية فى منافسات وزن +91 كجم بالفوز على لاعب أوزبكستان 4 / 1 فى دور نصف النهائى.

ومن جانبه أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، حصول اللاعب يوسف كرار على برونزية وزن 91 كجم بالخسارة فى دور الأربعة من بطل روسيا.

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من اللاعبين عبد الرحمن علاء فى وزن 52 كجم، وسيد العوضى فى وزن 69 كجم، وأحمد حسام فى وزن 75 كجم، وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم، ويوسف كرار فى وزن 91 كجم، ويسرى رزق فى وزن + 91 كجم.

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