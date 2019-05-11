سوبر كورة.. رمضان شهر الحسم فى مشوار جروس مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح شهر رمضان بمثابة شهر الحسم فى موقف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بعدما رهن مسئولو القلعة البيضاء بقاء الخواجة على رأس القيادة الفنية بمصير نتائج الفريق الأبيض فى المباريات الفاصلة خلال شهر رمضان سواء فى نهائى بطولة الكونفدرالية أمام نهضة البركان المغربى أو مباريات الدورى المصرى التى سيخوضها الأبيض وستحدد موقفه من المنافسة.

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