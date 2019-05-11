شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط النجوم.. 7 أندية ضيف شرف فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط فريق النجوم إلى دورى القسم الثانى، بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدورى . ويرصد "الخليج 365 " الأندية التى تواجدت فى بطولة الدورى الممتاز لموسم واحد فقط قبل الهبوط مرة أخرى وهى 7 أندية.. النجوم عام 2018/2019 النصر للتعدين عام 2016/2017 النصر القاهرى عام 2017 /2018 Advertisements الشرقية عام 2016/ 2017 دمنهور عام 2014/2015 المنصورة عام 2009/2010 الأوليمبى عام 2008/2009

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