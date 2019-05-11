On Hd1.. مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر yalla shoot كورة ستار يلا شوت ماتش الاهلي وسموحة 7sry...

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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد سموحة مباشر بدون تقطيع يوتيوب اون سبورت الاهلي وسموحة كورة اون لاين يلا شوت كورة ستار بدون تقطيع، ويتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي اليوم أمام سموحة مكون من محمد الشناوي لحراسة المرمى، وفي الدفاع الرباعي أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، وفي الوسط، السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، وفي الهجوم وليد أزارو، حسين الشحات، رمضان صبحي، وفور بداية اللقاء سنضيف لكم رابط يلا شوت بث مباشر الاهلي وسموحة اليوم.

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