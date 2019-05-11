مسؤول بـ"كاف" ينفي رحيل عمرو فهمي بسبب سوء السلوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
قال موسى بيليتي، رئيس الاتحاد الليبيري لكرة القدم، إن المصري عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يرحل بسبب سوء السلوك.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر بشكل رسمي إقالة عمرو فهمي من منصبه بعد اجتماعات جرت في القاهرة أبريل الماضي بدعوة سوء السلوك، قبل أن يتم تعيين المغربي معاذ حجي بدلاً منه.
وقال بيليتي من خلال تصريحات للصحفي النيجيري الموثوق أوساسو أبييوانا على موقع تويتر : "حسب عملي فإن رحيل عمرو فهمي عن الكاف لم يكن بسبب سوء السلوك."
وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقرير يوم 15 أبريل الماضي أكدت فيه أن عمرو فهمي رحل بعد أن قام بتوجيه اتهامات بالفساد لأحمد أحمد رئيس الكاف.
وذكرت تقرير رويترز أن عمرو فهمي تمت إقالته بعد أن جمع وثائق تدين أحمد أحمد، الذي تولى منصب رئاسة "كاف" منذ عامين، بعد الكاميروني عيسى حياتو.
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