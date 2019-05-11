الأهلي يشكل مجلس أمناء الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشكيل مجلس أمناء الإعلام لمتابعة المنظومة الإعلامية للنادي.

ويضم مجلس أمناء الإعلام كل من حامد عز الدين، المشرف السابق على قناة الأهلي، محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، عادل كريم، المنسق الإعلامي الأسبق لفريق الكرة، هشام جمال، المستشار الفني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

وستكون مهمة المجلس متابعة المنظومة الإعلامية للنادي المكونة من مجلة الأهلي وقناة الأهلي والمركز الإعلامي للنادي، على أن يضع مجلس الإدارة الاستراتيجية الخاصة به.

يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد اليوم السبت اجتماعا ناقش خلاله العديد من الملفات استكمالا لجلسة المجلس السابقة.