الزمالك يدخل في معسكر مغلق السبت تحضيرًا للداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، أن الجهاز الإداري أخطر لاعبي الفريق بأن الجميع سينخرط في معسكر مغلق تحضيرًا لمباراة الداخلية ضمن الجولة 32 من عمر الدوري الممتاز والمقرر لها يوم غدٍ الأحد.

وكان الزمالك قد تمكن من الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة 29 من عمر الدوري التي جرت يوم الخميس.

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وأضاف المصدر من خلال تصريحات لمصراوي أن المران سيكون اليوم عند الساعة العاشرة بعدها سيكون هناك معسكرًا لمباراة الداخلية على الرغم من محاولات الإدارة لترحيل المواجهة.

رئيس الزمالك كان قد قال من خلال تصريحات مساء الجمعة أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الفريق.

ويتأهب الزمالك لخوض نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية يومي 19 مايو ذهابًا في المغرب و 26 في مصر.