سواريز غشاش ومخادع!

اعترف اللاعب الفرنسي السابق فرانك لوبوف، الذي لعب للعديد من الأندية مثل تشيلسي ومارسيليا وستراسبورغ من بين آخرين، بسعادته لخروج برشلونة من دوري الأبطال وبالتحديد لخروج مهاجمه لويس سواريز الذي وصفه بأنه “مخادع وكثير الشكوى” وقال إنه “مثال سيء للشباب”.

وأكد لوبوف في تصريحات لقنوات آر إم سي سبورت أنه لا يكن أي احترام “للاعبين أمثاله”.

وأوضح بطل العالم مع منتخب الديوك عام 1998: “أعشق برشلونة ولكني سعيد لخروجهم من دوري الأبطال بسبب سواريز، فأنا لا أكن أي احترام للاعبين أمثاله”.

وأضاف: “هو لاعب كبير ولكنه مخادع وكثير الشكوى، أكره طريقة لعبه”.

وأردف: “إذا كنت واجهته لكنت فعلت كل ما هو لازم لإخراجه من أرض الملعب، فجميعنا رأينا ما فعله أمام غانا في المونديال بخلاف قيامه بعض اثنين من منافسيه من قبل، فأنا أتعجب من أن منافسيه يتحلون بدم بارد أمامه”.