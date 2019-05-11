الدوري الفرنسي: نيمار يقود سان جيرمان للفوز على أنجيه

قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان المتوج بطلاً إلى فوز معنوي على مضيفه أنجيه 2-1 اليوم السبت، في الجولة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل نيمار الهدف الأول للضيوف بعدما تابع برأسه في الشباك كرة عرضية وصلته من مواطنه داني ألفيش (20)، مسجلاً هدفه الـ15 في البطولة في المركز الرابع لترتيب الهدافين بفارق 15 هدفاً عن المتصدر زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وإضافة إلى الإصابات المتكررة، يعاني نيمار في الفترة الأخيرة من العقوبات المفروضة عليه إذ أوقفه الاتحاد الأوروبي للعبة في 26 أبريل (نيسان) 3 مباريات بسبب شتمه لحكام مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستحرمه من المشاركة في مباريات فريقه الثلاث الأولى في دور المجموعات الموسم المقبل.

واستأنف النجم البرازيلي العقوبة الأوروبية الجمعة قبل قليل من إعلان الاتحاد الفرنسي معاقبته بالإيقاف 3 مباريات بالإضافة إلى اثنتين مع وقف التنفيذ لاشتباكه مع أحد المشجعين في نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره سان جيرمان أمام رين بركلات الترجيح (5-6) بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي (سجلهما نيمار وألفيش، وسجلا ركلتي ترجيح).

Advertisements

وكان سان جيرمان ضمن الاحتفاظ باللقب في الجولة 33، وبات الهدف في المراحل الخمس الأخيرة إضافة أكبر عدد ممكن من النقاط إلى رصيده الذي ارتفع اليوم إلى 88 نقطة مقابل 45 للخاسر في المركز الثاني عشر.

وفي الشوط الثاني، ساهم نيمار في صنع الثاني عندما رفع كرة عالية من ركلة ركنية وتابعها الأرجنتيني أنخل دي ماريا برأسه في المرمى (58).

وأكمل فريق العاصمة الدقائق الخمس الأخيرة من زمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي ماركينيوس إثر ارتكابه خطأ ضد ويلفريد كانغا فنال الحمراء مرفقة بركلة جزاء جاء منها هدف تقليص الفارق يعد نجاح فلافيان تايت في التنفيذ (86).