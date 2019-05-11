تأجيل حسم لقب “البوندسليغا” بعد تعادل بايرن وفوز دورتموند

تأجل حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة، وذلك بعدما سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه لايبزغ، وفوز بروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف 3-2، اليوم السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.

وشهدت أيضاً هذه الجولة تأكد هبوط نورنبرغ وهانوفر بشكل رسمي، فيما يخوض شتوتغارت الدور الفاصل للبقاء في الدوري.

وشهدت هذه الجولة فوز بروسيا مونشنغلادباخ على نورنبرغ 4-0 وهانوفر على فرايبورغ 3-0 وفيردر بريمن على هوفنهايم 1-0 وشتوتغارت على فولفسبورغ 3-0 وهيرتا برلين على أوغسبورغ 4-3 وتعادل باير ليفركوزن مع شالكه 1-1.

ورفع دورتموند رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ، وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورفا عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويحتاج بروسيا دورتموند للفوز على بروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل، مع خسارة بايرن ميونخ ليضمن التتويج بلقب الدوري.