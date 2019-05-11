خسارة مفاجئة لنوران جوهر في بطولة مانشستر للاسكواش

تلقت نوران جوهر المصنفة الرابعة علي العالم خسارة مفاجئة مساء اليوم السبت امام الامريكية اماندا صبحي المصنفة الثامنة عالميا في بطولة ماتشستر المفتوحة للاسكواش .
وودعت نوران جوهر منافسات البطولة من الدور ربع النهائي بعد ان خسرت امام اللاعبة الامريكية بثلاثة اشواط مقابل لا شي ، وجاءت
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