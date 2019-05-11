خسارة مفاجئة لنوران جوهر في بطولة مانشستر للاسكواش

تلقت نوران جوهر المصنفة الرابعة علي العالم خسارة مفاجئة مساء اليوم السبت امام الامريكية اماندا صبحي المصنفة الثامنة عالميا في بطولة ماتشستر المفتوحة للاسكواش .

وودعت نوران جوهر منافسات البطولة من الدور ربع النهائي بعد ان خسرت امام اللاعبة الامريكية بثلاثة اشواط مقابل لا شي ، وجاءت

نتيجة الاشواط علي النحو التالي : ١١-٩، ١١-٢، ١١-٨ . جدير بالذكر ان نوران جوهر لم تستعد كامل جاهزيتها الفنية منذ اصابتها في بطولة الجونة والتي اقيمت الشهر الماضي .