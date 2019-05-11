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خسارة مفاجئة لنوران جوهر في بطولة مانشستر للاسكواش

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تلقت نوران جوهر المصنفة الرابعة علي العالم خسارة مفاجئة مساء اليوم السبت امام الامريكية اماندا صبحي المصنفة الثامنة عالميا في بطولة ماتشستر المفتوحة للاسكواش .

وودعت نوران جوهر منافسات البطولة من الدور ربع النهائي بعد ان خسرت امام اللاعبة الامريكية بثلاثة اشواط مقابل لا شي ، وجاءت

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نتيجة الاشواط علي النحو التالي : ١١-٩، ١١-٢، ١١-٨ . جدير بالذكر ان نوران جوهر لم تستعد كامل جاهزيتها الفنية منذ اصابتها في بطولة الجونة والتي اقيمت الشهر الماضي .
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