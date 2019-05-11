بعد رباعية الجونة..راحة سلبية للاعبي المقاولون لمدة ٤٨ ساعة

منح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يومين بعد رحلة سفر طويلة للجونة، على أن يعود لاعبو الفريق للتدريبات، بعد غد

الأثنين، استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن الأسبوع ال٣٣ من الدوري الممتاز.

ونجح المقاولون العرب في الفوز على الجونة، برباعية مقابل هدف،

في المباراة التي جمعت بينهما،أمس، على ملعب "الجونة"، ضمن الأسبوع ال٣٢ من الدوري.

واقترب المقاولون من المربع الذهبي، بعد وصوله للنقطة ٤٧، بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الرابع، والذي تعثر أمام حرس الحدود، وخسر بهدف نظيف.