منح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يومين بعد رحلة سفر طويلة للجونة، على أن يعود لاعبو الفريق للتدريبات، بعد غدالأثنين، استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن الأسبوع ال٣٣ من الدوري الممتاز.
ونجح المقاولون العرب في الفوز على الجونة، برباعية مقابل هدف،
واقترب المقاولون من المربع الذهبي، بعد وصوله للنقطة ٤٧، بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الرابع، والذي تعثر أمام حرس الحدود، وخسر بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رباعية الجونة..راحة سلبية للاعبي المقاولون لمدة ٤٨ ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.