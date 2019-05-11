محمود وحيد يؤدي جلسات تأهليلية بالجيم

اكتفي محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في «الجيم» على هامش مران الغائبين عن مباراة سموحة والذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش. سموحة والذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش. وقام وحيد بأداء جلسة في الجيم؛ بسبب تعرضه لنزلة برد، وحصوله على الأدوية اللازمة للتعافي سريعا والعودة للمشاركة الجماعية. وأدى اللاعبون الغائبون عن مباراة سموحة تدريباتهم اليوم واشتملت على جانب بدني وتدريبات بالكرة.

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