عمر جمال يشارك في مران الأهلي

أدي عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» على هامش مران الغائبين عن مباراة سموحة والذيأقيم عصر اليوم على ملعب التتش.
وقام «جمال» بأداء جلسة في «الجيم» واستكمال برنامجه التأهيلي تحت
وكان عمرو جمال قد اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج تأهيلي للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
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