شاهد.. باريس سان جيرمان يهزم أنجيه بثنائية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان علي حساب مضيفه أنجيه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ريموند كوبا ضمن منافسات الأسبوع 32 من الدوري الفرنسي من الدوري الفرنسي تقدم نيمار دا سيلفا بالهدف الأول في الدقيقة 20 واضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بفوز باريس بهدفين نظيفين. بهذه النتيجه عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بعدما رفع رصيده الي النقطة 88 بينما تجمد رصيد أنجيه عن النقطة 45يحتل بها المركز الثالث عشر.

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