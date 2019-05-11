رياضة | مفاجأة.. خناقة بين الزمالك والأهلي على هيرفي رينارد (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. خناقة بين الزمالك والأهلي على هيرفي رينارد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الأهلي والزمالك على خط التعاقد مع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأكد موقع "سو فووت" الفرنسي أن الأهلي والزمالك يتابعان هيرفي رينارد جيدًا ويأملان في التعاقد مع بطل إفريقيا نسختي 2012 و2015 مع زامبيا وكوت ديفوار في ظل عدم القناعة بالمدربين الحاليين مارتن لاسارتي المدير الفني للأحمر وكريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

Advertisements

وأشار الموقع إلى أن اسم هيرفي رينارد مطروح بقوة في فريق ليون الفرنسي للتعاقد معه بنهاية الموسم الكروي.