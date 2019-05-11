رياضة | مهاجم الأهلي السابق يسجل ويقود صنداونز لحسم لقب دوري جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي السابق يسجل ويقود صنداونز لحسم لقب دوري جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز ماميلودي صنداونز بدوري جنوب إفريقيا بعد تخطي فري ستايت ستارز بهدف نظيف مساء اليوم السبت، في الأسبوع الأخير.

ويدين بطل جنوب إفريقيا بالفضل في الفوز إلى باكاماني ماهلامبي "باكا"، لاعب الأهلي السابق، الذي سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ44 من عمر اللقاء.

ورفع صنداونز رصيده إلى 59 نقطة ليحسم اللقب بعد ابتعاده بالصدارة بفارق نقطتين عن أورلاندو بيراتس، الذي فاز في نفس التوقيت على بولوكوان سيتي بثلاثية نظيفة.