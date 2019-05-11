رياضة | شباب السعودية يتعادل مع المكسيك ضمن استعدادات كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب السعودية يتعادل مع المكسيك ضمن استعدادات كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى المنتخب السعودي الشاب مباراته مع نظيره المكسيكي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إطار الاستعداد لمواجهات كأس العالم ، التي تنطلق 20 مايو الجاري .

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وتقدم المنتخب السعودي عن طريق اللاعب تركي العمار في الدقيقة 12 من زمن المباراة ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر ، قبل أن ينجح المنتخب المكسيكي في تعديل النتيجة في الدقيقة 67.

ويستعد المنتخب السعودي للسفر إلى الأراضي البولندية للمشاركة في كأس العالم للشباب ، في إطار مواجهات المجموعة الخامسة بصحبة منتخبات بنما ومالي ومنتخب فرنسا .