رياضة | رئيس الزمالك يراهن على عماد السيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يراهن على عماد السيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي الزمالك على ثقته في عماد السيد حارس مرمى الفريق قبل نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي ومشاركته على حساب محمود جنش بسبب إيقاف الأخير بعد طرده في مباراة النجم الساحلي التونسي الأخيرة في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية.

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ويراهن رئيس الزمالك على تألق عماد السيد وظهوره بشكل مميز في لقاء الذهاب وثقته في الخبرات العالية له وعدم الرهبة أو الخوف، مشيرًا إلى أنه لن يقل عن جنش وسيواصل الفريق المسيرة المميزة له في بطولة افريقيا.

ويعود محمود جنش للمشاركة في مواجهة الإياب أمام نهضة بركان بمصر بعد انتهاء عقوبة الإيقاف عليه.