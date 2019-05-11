رياضة | زيدان يتحدث عن "مفاجأة" لجماهير ريال مدريد في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن "مفاجأة" لجماهير ريال مدريد في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في رسالة أمل لمشجعي النادي الملكي "يمكن أن تعلقوا الآمال" من جديد على "الميرينجي" خلال الموسم المقبل.

وصرح زيدان في مؤتمر صحافي عشية مواجهة ريال سوسييداد في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الحالي: "ينبغي أن أقول للمجشعين، إن ريال مدريد يفكر دوماً في فعل الأمور على نحو جيد كما أنه دائماً يفكر في التطور والتحسن".

وتابع: "على مدار التاريخ، فزنا بالعديد من الألقاب، وتاريخ ريال مدريد دائماً سيزداد، وهو في الأساس يجبر على تقديم الأمور بشكل أفضل".

وقال المدرب الفرنسي: "توجد رغبة كبيرة" في استئناف حصد الألقاب خلال العام المقبل.

وتابع: "سنركز على العمل بتفان من أجل أن تفتخروا من جديد بناديكم".

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وتعهد زيدان ببذل قصارى الجهد من أجل العودة للفوز بالبطولات بعد موسم مر دون تحقيق إنجازات كبيرة.

وأشار "زيزو" إلى القيمة التي تمثلها الكؤوس الأربعة التي فاز بها "الميرينغي" في بطولة دوري الأبطال بآخر 5 سنوات.

وفي هذا الصدد، قال المدرب: "كل الألقاب مهمة، من الصعب للغاية الفوز في التشامبيونز ونحن نعرف ذلك، ما فعلناه في السابق (في هذه البطولة) كان رائعاً، يمكن في هذه المسابقة أن يحدث أي شي، وفزنا بصعوبات كثيرة، لذلك نقدر كثيراً المرات الأربعة التي فزنا فيها".

وحول مواجهة ريال سوسييداد الأحد، قال إن لاعبي الفريق يسافرون إلى سان سباستيان بـ"روح معنوية مرتفعة".

واستطرد: "الريال فريق يحب اللعب، وسوف تكون مباراة جيدة والحماسة فيها ستكون على أعلى مستوى".