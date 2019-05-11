رياضة | طارق مصطفى يعرض على الزمالك ضم "هدف" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مصطفى يعرض على الزمالك ضم "هدف" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض طارق مصطفى نجم الزمالك السابق اسم التوجولي لابا كودجو فودوه مهاجم فريق نهضة بركان المغربي على إدارة القلعة البيضاء للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكد طارق مصطفى في تصريحات خاصة أنه سبق وقام بعرض لابا كودجو منذ فترة على إدارة الزمالك وبالتحديد خلال تواجده في الدوري المغربي بعدما لفت الأنظار بشدة في الفترة الماضية وفرض نفسه ضمن قائمة الأفضل على مستوى اللاعبين الأجانب.

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وأشار إلى أنه جدد الاتصالات مع إدارة الزمالك وتحدث مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك مشيرًا إلى قوة اللاعب وقدرته على تشكيل الإضافة في خط الهجوم بسبب الإمكانيات العالية والقدرات التهديفية المميزة له.

ويعد لابا كودجو من الأهداف المطلوبة للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية والذي اقترب من إنهاء الاتفاق معه في الفترة الحالية.