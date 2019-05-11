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رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة لمواجهة سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين من "الليجا".

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - لوكي - ألتيوبي

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خط الدفاع : كارفخال - فاليخو - ناتشو - مارسيلو

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - لورينتي - أسينسيو - براهيم - إيسكو

خط الهجوم : ماريانو - بنزيمة - لوكاس فاسكيز - فينيسوس جونيور.

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