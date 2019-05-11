رياضة | الكشف عن حارس ريال مدريد في مباراة سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حارس ريال مدريد في مباراة سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن البلجيكي تيبو كورتوا سيكون الحارس الأساسي لنادي ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد يوم غدٍ الأحد بمسابقة الدوري الاسباني.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن كيلور لا يتدرب حيث يحتفظ كورتوا بمكانه أساسية ضد ريال سوسييداد، وما زال نافاس يتعرض للإقصاء بسبب إصابة في العضلات حيث يستمر كورتوا في الاستفادة من الفرص التي أتاحها له زيدان.

وأوضحت الصحيفة أنه لن يكون هناك أي تشويق بشأن من سيختار زين الدين زيدان لحراسة المرمى قبل رحلة ريال مدريد للعب مع ريال سوسيداد، وسيبدأ كورتوا بعد أن غاب نافاس عن التدريب قبل المباراة.

وأكملت الصحيفة: "لم يقدم النادي مزيدًا من التفاصيل حول الحالة البدنية لحارس المرمى لكنه بقي داخل المرافق في فالديباس بسبب مشكلة عضلية يوم السبت".