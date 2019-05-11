رياضة | حدث فريد يظهر في البوندزليجا بعد 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حدث فريد يظهر في البوندزليجا بعد 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأجل حسم لقب الدوري الألماني للجولة الأخيرة في ظل الصراع بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وفشل بايرن ميونيخ في حسم اللقب لصالحه، بعد تعادله السلبي خارج أرضه أمام لايبزيج، ليمنح الفرصة لدورتموند الوصيف، بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين فقط.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، بينما يخرج دورتموند لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقالت شبكة سكواكا للإحصائيات، إن سباق الفوز بلقب البوندسليجا يستمر للجولة الأخيرة، لأول مرة منذ 10 سنوات.